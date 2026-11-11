El móvil de licencias estará en el SUM de Palmeritas

Tal como lo viene haciendo desde el inicio de la gestión, para facilitar trámites a los vecinos, la Municipalidad de Salta continúa acercando servicios a los barrios.

En ese marco, el Móvil de Licencias de Conducir, dependiente de la Secretaría de Tránsito, brinda atención durante las mañanas en diferentes puntos de la ciudad.

Miércoles 11 de noviembre: SUM de Palmeritas (Jacarandá esq. Lomas de Zamora)

Jueves 12 de noviembre: Ciudad Judicial (Estacionamiento interno)

Viernes 13 de noviembre: CIC de Asunción (Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario)

La atención es por orden de llegada. Los interesados pueden consultar los requisitos de cada trámite en el siguiente enlace: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

A través de este móvil, los salteños además pueden:

+ Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral.

+Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y exámenes de audición y psicológicos, y serán los médicos quienes llenarán el formulario.

+ Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)