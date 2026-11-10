Salud Pública coordinó 18 vuelos sanitarios y asistió a 24 pacientes durante octubre

El Ministerio de Salud Pública informa el balance mensual del servicio de evacuación aeromédica correspondiente a octubre, período en el que se ejecutaron 18 vuelos sanitarios que permitieron brindar asistencia crítica y trasladar a 24 pacientes —16 niños, entre recién nacidos, lactantes y pacientes en edad escolar, y 8 adultos— hacia establecimientos de mayor complejidad tanto dentro como fuera de la provincia.

El dispositivo opera bajo guardia activa las 24 horas a partir del trabajo conjunto entre el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) y la Dirección General de Aviación Civil. Su función principal es garantizar el soporte vital avanzado y acortar los tiempos de llegada a centros especializados cuando la urgencia clínica no admite el traslado terrestre o cuando las condiciones geográficas impiden el ingreso de ambulancias convencionales.

Evacuaciones y operativos en el interior provincial

En el ámbito local se concretaron 11 misiones aéreas que permitieron asistir a 14 pacientes procedentes de los departamentos Orán, General San Martín y Cachi, incluyendo rescates en zonas de montaña y vuelos con traslados múltiples para optimizar la capacidad operativa:

Sábado 3 de octubre (Salta – Orán – Salta): traslado doble desde San Ramón de la Nueva Orán hacia la capital provincial de un lactante de 2 meses con diagnóstico de infección respiratoria aguda baja (IRAB) grave y de un niño de 8 años con fractura de cúbito y radio izquierdo.

Miércoles 7 de octubre (Salta – Tartagal – Salta): derivación de urgencia de un paciente pediátrico de 1 año que cursaba un cuadro de shock séptico con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM).

Miércoles 7 de octubre (General Mosconi – Angosto de Paraní – Orán – General Mosconi): operativo de aeroevacuación en zona de difícil acceso para rescatar en el paraje Angosto de Paraní a un paciente de 25 años con cuadro de abdomen agudo y trasladarlo hacia el hospital San Vicente de Paul, en Orán.

Sábado 10 de octubre (Salta – Orán – Tartagal – Salta): circuito integrado en el norte provincial para trasladar a la Capital a un paciente adulto de 50 años con diagnóstico de pancitopenia severa y a un recién nacido con onfalocele.

Martes 13 de octubre (Salta – Orán – Salta): evacuación aeromédica de un lactante de 1 mes con cardiopatía congénita y neumonía bajo asistencia respiratoria mecánica.

Miércoles 14 de octubre (Salta – Cachi – Salta): traslado sanitario hacia la capital salteña de un paciente de 46 años tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Viernes 16 de octubre (Salta – Tartagal – Salta): operativo doble desde el departamento San Martín para derivar a dos pacientes pediátricos en estado crítico bajo asistencia respiratoria mecánica.

Lunes 19 de octubre (Salta – Cachi – Salta): aeroevacuación desde los Valles Calchaquíes de un paciente adulto mayor de 80 años con diagnóstico de accidente cerebrovascular en asistencia respiratoria mecánica.

Martes 20 de octubre (Salta – Orán – Salta): derivación urgente de una paciente de 29 años que presentaba una emergencia obstétrica por síndrome de HELLP.

Jueves 22 de octubre (Salta – Orán – Salta): traslado asistido de un niño de 10 años con cuadro de neumonía en asistencia respiratoria mecánica.

Viernes 23 de octubre (Salta – Tartagal – Salta): evacuación sanitaria de un lactante de 2 meses diagnosticado con neumonía bajo asistencia respiratoria mecánica.

Derivaciones a centros nacionales de alta complejidad

En paralelo, la flota sanitaria provincial realizó 7 vuelos interprovinciales hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba para el abordaje de 10 pacientes que requerían intervenciones quirúrgicas, trasplantes o tratamientos oncohematológicos e inmunológicos de alta especificidad:

Domingo 4 de octubre (Salta – Buenos Aires – Salta): derivación de un adolescente de 13 años con diagnóstico de tumor de faringe.

Miércoles 14 de octubre (Salta – Buenos Aires – Salta): traslado conjunto hacia el Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan" de un niño de 4 años con encefalitis autoinmune y de un lactante de 6 meses con diagnóstico de leucemia.

Martes 20 de octubre (Salta – Buenos Aires – Salta): derivación de un lactante de 2 meses con cardiopatía congénita para atención cardiovascular especializada.

Miércoles 21 de octubre (Salta – Buenos Aires – Salta): traslado sanitario de un paciente de 60 años con diagnóstico de fibrosis pulmonar para instancia de trasplante.

Miércoles 21 de octubre (Salta – Córdoba – Salta): derivación a un centro de tercer nivel cordobés de un joven de 22 años por recaída de leucemia.

Martes 27 de octubre (Salta – Buenos Aires – Salta): operativo triple de derivación pediátrica para un niño de 9 años con leucemia, un paciente de 10 años con indicación de retrasplante hepático y un niño de 9 años con diagnóstico de sarcoma embrionario.

Jueves 29 de octubre (Salta – Córdoba – Salta): traslado de un paciente adulto de 64 años con diagnóstico de cirrosis criptogénica para tratamiento especializado.

Cómo funciona el circuito operativo Sobre la dinámica de trabajo, desde la Dirección General del SAMEC, a cargo de Daniel Romero, remarcaron que cada operativo se activa a partir de la solicitud formal del hospital cabecera o del médico tratante. El equipo de coordinación médica evalúa el cuadro clínico, verifica la estabilidad del paciente para afrontar las variaciones de presión y altitud en cabina y define junto a Aviación Civil la afectación de un avión o un helicóptero sanitario, de acuerdo con la meteorología y las características de la pista o terreno de aterrizaje. Cada aeronave funciona como una unidad de terapia intensiva aérea equipada con respiradores para asistencia respiratoria mecánica (ARM), incubadoras de transporte neonatal, bombas de infusión continua, monitores multiparamétricos y suministro de oxígeno, bajo el monitoreo permanente de médicos aeroevacuadores y enfermeros especializados. Al arribar a pista, móviles de alta complejidad del SAMEC completan el enlace terrestre hasta los servicios de cuidados críticos receptores, como el Hospital Público Materno Infantil o el Hospital San Bernardo en la capital salteña.

