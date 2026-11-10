Salta celebra la Semana de la Tradición con formación, historia y espectáculos folklóricos

La Secretaría de Cultura y el Ballet Folklórico de la Provincia de Salta invitan a la comunidad, docentes, estudiantes e instituciones a participar de la Semana de la Tradición, que se desarrollará del martes 10 al sábado 14 de noviembre en la Casa de la Cultura y el Museo Güemes, con una programación que integra formación, patrimonio, investigación y espectáculos artísticos.

La propuesta reunirá al Ballet Folklórico de la Provincia de Salta, la Orquesta Infanto Juvenil, la Academia Güemesiana y destacados exponentes de la danza y la música folklórica. A través de distintas actividades, se busca promover el reconocimiento del patrimonio cultural, el intercambio entre generaciones y la reflexión sobre las expresiones tradicionales y su proyección en la escena contemporánea.

La apertura oficial tendrá lugar este martes 10 de noviembre, a las 11, en el hall de la Casa de la Cultura, con la participación de autoridades de la Secretaría de Cultura y directores institucionales. Durante el acto, la Orquesta Infanto Juvenil de la Provincia, bajo la dirección general de la maestra Carolina Pineda y con la participación de la maestra Yeny Delgado como directora invitada, interpretará el Himno Nacional Argentino y un repertorio de piezas folklóricas.

La jornada inaugural incluirá además la presentación de una muestra de patrimonio escénico y vestuario del Ballet Folklórico de la Provincia de Salta, junto con una representación de la obra Güemes, el Musical, a cargo de los bailarines Mauricio Carrasco y María Inés Zambrano.

Las actividades continuarán a las 19:30 con una capacitación gratuita de zamba en el hall de la Casa de la Cultura, dictada por los docentes Andrés Ramos y Daniela Echenique. A las 21:30, en la Sala Mecano, se realizará el conversatorio “Investigación e Identidad Escénica”, un espacio destinado a analizar la danza folklórica, el trabajo de campo y sus posibilidades de desarrollo en la escena.

El encuentro contará con la participación de parejas consolidadas, integradas por Jimena Marucci y Horacio Quispe, Daniela Echenique y Andrés Ramos, Rocío Figueroa y Javier Aybar, y Valeria Villa y Luis Tolaba. También estarán presentes representantes de nuevas generaciones: Fernanda Arias y Pablo Siquila, y Andrea Juárez y Agustín Valdez.

El miércoles 11, a las 15, el Museo Güemes será escenario de una propuesta didáctica destinada al público infantil, que vinculará literatura, historia y danzas tradicionales. La actividad contará con la participación del autor Fabio Pérez Paz y bailarines del Ballet Folklórico de la Provincia, mediante una experiencia pedagógica que integrará literatura, recursos audiovisuales y expresiones de la cultura tradicional.

El jueves 12, a las 19, la Casa de la Cultura ofrecerá un taller gratuito de cueca norteña, a cargo de los docentes Pablo Siquila y Fernanda Arias. Más tarde, a las 21:30, la Sala Mecano recibirá el conversatorio “Documentos históricos y proyección escénica”, con la participación de Erik Rivadineira y Pablo Siquila, bailarines del Ballet Folklórico y docentes de danzas folklóricas.

Durante este encuentro se abordará el análisis de fuentes históricas y su importancia para la creación, interpretación y fundamentación de las puestas en escena actuales. La actividad tendrá una modalidad participativa, con intercambio y diálogo directo entre los disertantes y el público.

El viernes 13, a las 19, el Museo Güemes será sede de la charla “Tradiciones, usos y costumbres de nuestra tierra”, a cargo de Jorge Gianella, integrante de la Academia Güemesiana. La exposición académica estará acompañada por una intervención artística de bailarines del Ballet Folklórico de la Provincia: Rafael Chocobar, Diego Corregidor, Inés Duarte y Nahir Aylan, quienes llevarán al espacio una interpretación escénica vinculada con los contenidos de la presentación.

La Semana de la Tradición culminará el sábado 14, a las 21, con una gran Gala de Cierre en la Sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura. La función reunirá al Ballet Folklórico de la Provincia, la Orquesta Infanto Juvenil, docentes, parejas expositoras e invitados especiales.

Entre las participaciones destacadas se encuentra la de Emanuel Ayala, artista revelación de Cosquín 2025, ganador del rubro Solista Vocal del Pre Cosquín 2025 y distinguido como Revelación del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2025.

En tanto, las entradas para la Gala de Cierre tendrán un valor general de $8.000 y próximamente podrán adquirirse de manera online a través de https://www.vamos.gob.ar/.

Para consultar la programación completa y obtener más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de la Secretaría de Cultura: culturasalta.gov.ar.

