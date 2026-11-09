El Cottolengo Don Orione: La historia del hogar para personas con discapacidad

La institución forma parte de la obra de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, fundada por el sacerdote italiano San Luis Orione, y desarrolla un modelo de acompañamiento centrado en la vida comunitaria, la autonomía y el cuidado permanente.

La historia del establecimiento se remonta al 28 de abril de 1935, cuando San Luis Orione colocó la piedra fundamental para dar inicio a la construcción del hogar en Claypole. Por entonces, la localidad del partido de Almirante Brown era una zona rural, alejada de los principales centros urbanos. La inauguración oficial llegó el 21 de mayo de 1936, con seis pabellones y una iglesia que dieron origen a una obra destinada a recibir y acompañar a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa tomó como referencia la experiencia de San José Benito Cottolengo, un sacerdote italiano que en 1832 había creado en Turín una casa para asistir a personas pobres, enfermas y con discapacidad que no encontraban lugar en los hospitales. De allí surgió el nombre que posteriormente se extendió a distintas instituciones de características similares. San Luis Orione adoptó ese modelo y lo incorporó a su propia obra religiosa, que luego se expandió por distintos países.

La vida cotidiana incluye talleres de arte, pintura, cerámica, música, teatro, expresión corporal, huerta, cocina y manualidades. También se desarrollan actividades de alfabetización para adultos, educación física, fonoaudiología, rehabilitación y formación laboral. Cada propuesta se adapta a las posibilidades y necesidades de los residentes, con el objetivo de estimular su participación, desarrollo y autonomía.

El Cottolengo de Claypole es el centro residencial más grande de la obra de Don Orione en el país. Además, integra una red de 14 Pequeños Cottolengos distribuidos entre la Argentina, Uruguay y Paraguay, que en conjunto brindan alojamiento y asistencia a unas 1.300 personas. Su funcionamiento requiere una estructura de atención, mantenimiento y acompañamiento que sostiene las actividades durante todo el año.