Recolección y servicios de emergencia funcionarán con normalidad durante el asueto y el feriado

Los cementerios, Hospital Animal y Tribunal de Faltas, brindará sus servicios con un cronograma de atención especial; además mantendrá guardias activas en distintas dependencias.

En tanto, el Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en Avenida Paraguay 1240, permanecerá cerrado retomando su atención el martes 10 en su horario habitual, de 8 a 20 horas.

Detalle de la atención:

Recolección y barrido: Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se confirmó que la recolección domiciliaria de residuos, así como las tareas de limpieza y barrido de calles, funcionarán de manera totalmente normal.

Cementerios: De la Santa Cruz y San Antonio de Padua abrirán sus puertas en horario corrido de 7:00 a 19:00 hs., mientras que las oficinas administrativas atenderán únicamente hasta las 13:00 hs.

Bienestar Animal: El viernes 6, el hospital de Salud Animal y el Centro de Adopciones permanecerán cerrados; mientras que el lunes 9 el Hospital Municipal de Salud Animal abrirá de 8:00 a 12:00 hs., y el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” mantendrá una guardia mínima exclusiva para los canes alojados en el predio.

Servicio de Sepelios: La asistencia funcionará de manera normal. Las familias que requieran este servicio —el cual incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo, con opción de velatorio en domicilio o en la sala municipal— podrán comunicarse a través de la línea 3874677258

Tribunal de Faltas: Permanecerá cerrado al público, operando con una guardia pasiva a cargo del Juzgado de 1º Nominación, dirigido por el Dr. Christian Abdenur, para la resolución exclusiva de asuntos urgentes como clausuras y levantamientos de secuestro.

Mercados Municipales: El de calle Ituzaingó 134 y 20 de Febrero permanecerán cerrados. Los mercaditos Belgrano y Evita funcionaran con normalidad el viernes. Mientras que el lunes 9 estarán todos cerrados.

Espacios Culturales y Oficinas: Los Centros Emisores de Licencia, los Centros Integradores Comunitarios: Unión, Asunción, Bicentenario, San Luis, Limache, Constitución, Solidaridad, Gauchito Gil y Santa Cecilia; los natatorios: Nicolás Vitale, Carlos Xamena y Juan Domingo Perón; así como el Museo de la Ciudad y la Casona de Castañares, permanecerán cerrados ambos días, retomando la atene el martes 10 de noviembre.

Por su parte, Educación Vial atenderá únicamente a quienes tengan exámenes programados. En tanto, el personal de Tránsito mantendrá guardias permanentes y realizará controles en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana.

Por último, se recuerda que las líneas del sistema de emergencias municipal 105 continuarán operando de manera ininterrumpida las 24 horas para la atención de urgencias.