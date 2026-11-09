Los servicios de salud pública trabajarán con guardias para urgencias

No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas de la cartera sanitaria. El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donantes en horario matutino. 
 
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Todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.

Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el martes 10.

Centro Regional de Hemoterapia

Este organismo recibirá donantes en el horario de 7 a 12. Retomará su atención al público el martes 10, de 7 a 17 horas.

Cabe destacar que esta institución también recibe donantes los sábados, en horario matutino.

Emergencia prehospitalaria

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911. 

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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Se habilitarán las guardias de identificación en la sede central y en el Centro de Documentación Rápida (CDR) del Paseo Salta. A estos servicios se sumará un operativo de identificación en las oficinas de la Delegación Orán. En todos los casos, la atención será por orden de llegada y a demanda espontánea.
 
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