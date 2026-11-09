Salta vive la llegada del Papa al país con una gran convocatoria en plaza España

En un trabajo coordinado con el Arzobispado, la Municipalidad de Salta invita a toda la comunidad a ser parte del encuentro que tendrá lugar hoy en plaza España. La iniciativa busca reunir a las familias salteñas para seguir en directo la transmisión de la Santa Misa que oficiará el Papa León XIV en el marco de su visita a la Argentina.

Las actividades en el predio comenzarán a las 9 de la mañana con una recepción que incluirá presentaciones culturales, la participación de coros locales y la entronización de la Imagen de la Virgen de Luján.

Esta previa institucional y artística se desarrollará hasta las 11:30, hora en que dará inicio la transmisión oficial de la celebración litúrgica oficiada por el Papa. Durante la mañana, el público dispondrá de un espacio de reflexión espiritual y momentos musicales diseñados para el disfrute de los asistentes.

Para asegurar una jornada cuidada y confortable, distintas áreas municipales y eclesiales desplegarán un operativo logístico integral. El sector contará con pantallas de gran tamaño, equipamiento de sonido de alta tecnología, vallado de seguridad y puestos de atención.

Se sugiere a los vecinos asistir con protección solar, gorra, reposeras, agua para hidratarse y el infaltable equipo de mate para compartir en comunidad. El lugar estará equipado con sanitarios químicos y puntos de recarga de agua potable.

El cierre de esta emotiva jornada estará a cargo de la Banda de Música Municipal “25 de Mayo”, coronando una jornada de fe, unidad y encuentro para todo el pueblo católico de la ciudad.