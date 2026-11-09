El Papa León XIV llamó a fortalecer la unidad y destacó la historia y la identidad del pueblo argentino

El gobernador Gustavo Sáenz participó este domingo, junto a su esposa Elena Cornejo, del encuentro institucional que el Papa León XIV mantuvo con autoridades nacionales y provinciales, representantes del cuerpo diplomático y referentes de distintos sectores de la sociedad civil, en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante su primer discurso en el país, el Santo Padre tuvo un especial recuerdo para el papa Francisco y para el vínculo que mantuvo con su tierra natal durante los años de su pontificado. “Mi llegada a esta tierra tiene un significado particular. Durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo en la memoria y el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, expresó.

En ese sentido, señaló que su visita representaba un recorrido inverso al que había realizado Francisco al asumir como Papa: “Hoy recorro el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con toda la Iglesia”.

León XIV también se refirió a la historia y la identidad argentina, y reconoció la fortaleza de su pueblo frente a las adversidades, destacando su capacidad para levantarse y seguir adelante aun en los momentos difíciles. En su mensaje, convocó a tender puentes y a fortalecer los vínculos entre las personas, más allá de las diferencias.

Tras el encuentro, Sáenz destacó el mensaje de esperanza y unidad que el Santo Padre trae al país y convocó a recuperar el diálogo y el compromiso colectivo frente a las dificultades que atraviesa la Argentina.

“Es un mensaje que recorre el mundo, de tender puentes entre todos y de poder abrazarnos todos al final del camino, porque hay cosas que van más allá de las banderas políticas, que tienen que ver con las necesidades de la gente, con la pobreza y la falta de trabajo y con tener que trabajar entre todos para solucionar estos problemas”, expresó el mandatario salteño.

La actividad contó con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei; la vicepresidenta Victoria Villarruel; los gobernadores de las 23 provincias y el jefe de Gobierno porteño, además de legisladores nacionales, integrantes de la Corte Suprema de Justicia y representantes de distintos sectores de la sociedad.

La reunión formó parte de la agenda oficial de la primera visita apostólica de León XIV a la Argentina, un acontecimiento histórico que se produce después de 39 años sin la presencia de un Pontífice en el país, desde la visita de Juan Pablo II en 1987.

El Santo Padre arribó hoy a Buenos Aires, procedente de Montevideo, Uruguay, donde inició su gira por América Latina. Tras su llegada al Aeroparque Jorge Newbery, visitó el monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. Posteriormente, se trasladó a la Casa Rosada, donde tuvo lugar la ceremonia de bienvenida y mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei, antes de dirigirse al Palacio Libertad.