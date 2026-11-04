Sumaron una propuesta artística en un espacio de encuentro del Hospital Materno Infantil

La iniciativa, denominada “El abrazo”, contempla la realización de un mural en el comedor del establecimiento, un espacio compartido diariamente por trabajadores y familiares de pacientes internados.
LocalesHace 1 horaprensaprensa

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El hospital Materno Infantil recibió una propuesta artística impulsada por la Universidad Católica de Salta (UCASAL), destinada a incorporar el arte a los espacios cotidianos de la institución y contribuir a generar un ambiente cálido y acogedor para quienes transitan allí diariamente

La obra titulada “El abrazo”, fue concebida para transmitir cercanía, acompañamiento y calidez. El comedor fue elegido por ser un espacio de encuentro cotidiano para los trabajadores del hospital y para las familias que acompañan a niños y niñas durante sus internaciones.

La iniciativa fue acompañada por el Directorio del hospital, que participó en el proceso de selección de la propuesta. Entre ellos Eduardo Calvo, a cargo de la Gerencia, y María Eugenia Escotorín, directora de Gestión Económica Administrativa, junto a los equipos universitarios, quienes estuvieron involucrados en el proceso

El proyecto surgió en el marco de una propuesta académica y de extensión universitaria de la carrera de Licenciatura en Diseño de Interiores de UCASAL. Participaron 23 estudiantes de segundo y tercer año de la asignatura Morfología, acompañados por los docentes Josefina Sanguedolce y Mauricio Villarroel Soto.

Por parte de UCASAL, acompañaron: la directora de Vida Universitaria del Vicerrectorado de Extensión e Integración Universitaria, Sandra Sáleme; integrantes del equipo de Responsabilidad Social Universitaria, Valentina Parrilla y Cecilia Machado, y la responsable del área, Jesica Décima.

Durante el proceso, los estudiantes realizaron una etapa de investigación sobre referentes del muralismo latinoamericano, psicología del color y composiciones abstractas.

Posteriormente, desarrollaron distintas propuestas que fueron evaluadas y presentadas a las autoridades del Hospital Público Materno Infantil para seleccionar, de manera conjunta, el diseño más adecuado para el espacio.

Esta iniciativa representa una instancia de articulación entre el hospital y UCASAL incorporando nuevas propuestas para enriquecer los espacios que forman parte de la vida cotidiana del establecimiento.

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