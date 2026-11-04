Sumaron una propuesta artística en un espacio de encuentro del Hospital Materno Infantil

El hospital Materno Infantil recibió una propuesta artística impulsada por la Universidad Católica de Salta (UCASAL), destinada a incorporar el arte a los espacios cotidianos de la institución y contribuir a generar un ambiente cálido y acogedor para quienes transitan allí diariamente

La obra titulada “El abrazo”, fue concebida para transmitir cercanía, acompañamiento y calidez. El comedor fue elegido por ser un espacio de encuentro cotidiano para los trabajadores del hospital y para las familias que acompañan a niños y niñas durante sus internaciones.

La iniciativa fue acompañada por el Directorio del hospital, que participó en el proceso de selección de la propuesta. Entre ellos Eduardo Calvo, a cargo de la Gerencia, y María Eugenia Escotorín, directora de Gestión Económica Administrativa, junto a los equipos universitarios, quienes estuvieron involucrados en el proceso

El proyecto surgió en el marco de una propuesta académica y de extensión universitaria de la carrera de Licenciatura en Diseño de Interiores de UCASAL. Participaron 23 estudiantes de segundo y tercer año de la asignatura Morfología, acompañados por los docentes Josefina Sanguedolce y Mauricio Villarroel Soto.

Por parte de UCASAL, acompañaron: la directora de Vida Universitaria del Vicerrectorado de Extensión e Integración Universitaria, Sandra Sáleme; integrantes del equipo de Responsabilidad Social Universitaria, Valentina Parrilla y Cecilia Machado, y la responsable del área, Jesica Décima.

Durante el proceso, los estudiantes realizaron una etapa de investigación sobre referentes del muralismo latinoamericano, psicología del color y composiciones abstractas.

Posteriormente, desarrollaron distintas propuestas que fueron evaluadas y presentadas a las autoridades del Hospital Público Materno Infantil para seleccionar, de manera conjunta, el diseño más adecuado para el espacio.

Esta iniciativa representa una instancia de articulación entre el hospital y UCASAL incorporando nuevas propuestas para enriquecer los espacios que forman parte de la vida cotidiana del establecimiento.