Una escuela técnica salteña participará del Desafío ECO YPF 2026

La Escuela de Educación Técnica Nº 3148 “Ing. Otto Krause”, de Villa Mitre, Salta, participará los días 6, 7 y 8 de noviembre en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires del Desafío ECO YPF 2026. La competencia nacional organizada por la Fundación YPF, reúne a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país para diseñar, construir y poner en pista vehículos eléctricos de emisión cero.

La propuesta promueve una experiencia educativa que integra ciencia, tecnología, diseño, mecánica e innovación a través de la construcción y puesta en pista de vehículos eléctricos ecológicos diseñados y desarrollados por los propios estudiantes.

Se trata de vehículos construidos de acuerdo con el reglamento establecido por la Comisión Organizadora, integrada por Eco YPF y la CDA. La normativa determina que los autos deben tener 2,40 metros de largo, 1,10 metros de ancho y una altura máxima de 1,10 metros. Además, cuentan con un motor eléctrico de 500 W de potencia, cuya transmisión funciona mediante un sistema de cadena.

Detrás de cada prototipo hay conocimientos, creatividad, esfuerzo y trabajo en equipo. Estas experiencias permiten que los estudiantes descubran el potencial de la tecnología para transformar ideas en proyectos reales, fortaleciendo una educación técnica que los prepara para los desafíos de un mundo en constante evolución.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación