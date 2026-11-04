Por la visita del Papa León XIV, se diagramaron controles viales en rutas nacionales y provinciales

El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, encabezó una mesa de trabajo junto a miembros de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, para establecer criterios y realizar la diagramación en los controles de fiscalización, para el operativo con motivo de la visita de su Santidad el Papa León XIV a nuestro país.

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Provincia, se evaluó el registro de los distintos pasos fronterizos, estableciendo lugares y puntos estratégicos para el despliegue del dispositivo de control.

Durante la última reunión encabezada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva se acordó la diagramación de dispositivos de fiscalización que permitan agilizar el desplazamiento de personas en rutas de manera segura y ordenada contando con el compromiso de cada una de las jurisdicciones provinciales.

Este operativo se llevará a cabo desde el día 6 al 15 del corriente mes, durante las 24 horas. Se acordó que no se modificará la política de fiscalización que se viene trabajando. Para ello se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones

Fiscalización por parte de CNRT Salta:

• Unidades y seguridad: Verifican las condiciones de higiene, elementos de emergencia, accesibilidad y revisión técnica obligatoria (RTO).

• Documentación y servicios: Revisan habilitaciones, seguros, listas de pasajeros y que el recorrido real coincida con el declarado.

• Conductores: Controlan la Licencia Nacional de Conducir con habilitación interjurisdiccional, tiempos de descanso y test de alcoholemia y/o sustancias.

