$280.000.000 millones para remodelar el Cristo de la Caldera

El Señor del Milagro viajará rumbo a su encuentro con el papa León XIV
PrensaLocalesHace 21 minutos
La imagen peregrina del Señor del Milagro será trasladada a Córdoba para estar presente durante la visita del Papa León XIV.
El Cristo de La Caldera será restaurado y puesto en valor con una inversión provincial de $280 millones, en el marco de un proyecto que busca mejorar sus instalaciones y potenciar el turismo en la zona.
Los trabajos comenzarán esta semana y tendrán un plazo de ejecución previsto de 90 días. Cabe mencionar que hace más de 50 años que el monumento no recibe una intervención de esta magnitud.