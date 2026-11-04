$280.000.000 millones para remodelar el Cristo de la Caldera

El Cristo de La Caldera será restaurado y puesto en valor con una inversión provincial de $280 millones, en el marco de un proyecto que busca mejorar sus instalaciones y potenciar el turismo en la zona.

Los trabajos comenzarán esta semana y tendrán un plazo de ejecución previsto de 90 días. Cabe mencionar que hace más de 50 años que el monumento no recibe una intervención de esta magnitud.