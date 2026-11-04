Inician los cortes y desvíos en la Av. Asunción, a la altura de B° Autódromo

La Municipalidad puso en marcha las tareas preliminares del Plan Vial Zona Este, una intervención integral que busca mejorar la conectividad, optimizar la circulación vehicular y transformar el entorno urbano de este sector de la ciudad.

Gastón Viola, secretario de Obras Públicas, explicó que “los primeros trabajos se llevan adelante en la avenida Asunción, a la altura de barrio Autódromo, donde se realizarán mejoras en las losas y en los trazados viales”.

“El proyecto también contempla la ejecución de nuevas caminerías, ciclovías, parques urbanos y paradores de colectivos, promoviendo una circulación más segura y accesible, así como la integración sociocomunitaria a través de espacios pensados para el encuentro y la recreación de los vecinos”, detalló el funcionario.

Estas obras no sólo mejorarán la circulación vehicular en el ingreso a la ciudad de Salta por la zona este, sino también favorecerá el drenaje del agua de lluvia, más teniendo en cuenta el fenómeno del Súper Niño previsto para la próxima temporada estival.

Se implementarán cortes y desvíos en la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito.

La obra cuenta con un plazo de ejecución previsto de seis meses y representa un nuevo avance en la transformación de la infraestructura vial y urbana de la zona este de la ciudad.

Un acceso conectado con la nueva Terminal

La renovación de avenida Asunción se complementa con la transformación integral de la Terminal de Ómnibus. El edificio será remodelado por completo, con recuperación de espacios e incorporación de infraestructura, tecnología y nuevos servicios. El proyecto también contempla la construcción de un centro comercial dentro del predio, cuya administración y mantenimiento estarán incluidos en la iniciativa, además de la renovación total de los baños.

Las obras sobre la avenida y la modernización de la Terminal apuntan a mejorar un sector estratégico para el ingreso y egreso de la ciudad, por donde circulan diariamente vecinos, pasajeros y visitantes.

Los otros frentes del Plan Vial

La intervención en avenida Asunción se incorpora a los trabajos que la Municipalidad desarrolla en otros puntos de la ciudad a través de los planes viales de las zonas Sur, Norte y Oeste.

En la zona Sur, actualmente se trabaja en la pavimentación de calle Celestino Burgos, una arteria clave para los vecinos de Parque La Vega y Parque El Sol, que permitirá mejorar la conexión con avenida Ex Combatientes de Malvinas. El plan contempla, además, la renovación integral de esta última avenida, desde la rotonda de Limache hasta Santa Ana, junto con mejoras en plazas, rotondas y nuevos accesos barriales.

En la zona Norte, las tareas se concentran sobre la colectora de avenida Bolivia, desde la rotonda de avenida Patrón Costas hasta calle Vucetich, a la altura de barrio Parque Belgrano. La intervención busca recuperar una traza deteriorada, mejorar la circulación vehicular y peatonal y sumar espacios de encuentro y recreación para los vecinos.

Por su parte, en la zona Oeste está prevista la renovación integral de aproximadamente 1.700 metros de avenida Solís Pizarro. Los trabajos incluyen mejoras en espacios verdes, ciclovías, iluminación, parques y juegos infantiles y de salud, además del mantenimiento del canal pluvial y sus pasos peatonales.