Seis medallas para Salta en el primer día de competencia de los Juegos Evita

Salta comenzó de la mejor manera su participación en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, que se desarrollan en Mar del Plata. En la jornada inaugural, el equipo de atletismo adaptado obtuvo seis podios: cuatro títulos y dos segundos puestos.

La figura fue Maren Osorio, de Capital, autora de un doblete dorado en 200 metros y salto en largo dentro de la categoría visual. Idéntico logro consiguió Braian Amaya, de Metán, ganador en ambas pruebas.

Las restantes preseas llegaron desde El Carril. Yanina López fue subcampeona en los 200 m de la divisional intelectual, mientras que Santiago Guitián alcanzó esa misma posición en lanzamiento de bala para síndrome de Down.

Estos resultados reflejan el compromiso de atletas, entrenadores y equipos de acompañamiento, además del trabajo de desarrollo que se lleva adelante en los municipios. La actividad continuará hasta el sábado con la expectativa de seguir sumando medallas.

Otros resultados

Rugby Seven Masculino: 41-0 y 46-0 ante Chaco.

Rugby Seven Femenino: 12-15 frente a Buenos Aires.

Hockey Masculino: 2-0 sobre Chaco.

Hockey Femenino: 3-0 ante Jujuy.

Básquet 3x3 Masculino: 13-12 a Jujuy en suplementario y 9-6 a Tucumán.

Futsal Masculino: 1-2 con Neuquén.

Vóley Femenino: 2-1 a Corrientes y 1-2 con Chaco.

Vóley Masculino: 1-2 ante Misiones.

Clasificados a finales

Levantamiento Olímpico Femenino: las cinco representantes salteñas accedieron a la Final A.

Atletismo: Clara Aramendi en triple, Alan Choque en jabalina, Benjamín Erazo en martillo y Facundo Moya en triple avanzaron a la definición.

E-Sports: Matías López venció 3-0 a Tucumán y Corrientes, y pasó de ronda.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación