Habrá un taller de alimentación antiinflamatoria en el hospital Señor del Milagro

El hospital Señor del Milagro realizará un taller de alimentación antiinflamatoria, con el objetivo de brindar información sobre hábitos alimentarios saludables y su importancia en la prevención de enfermedades y el bienestar general.

La propuesta es organizada por la Unidad de Medicina Complementaria, en coordinación con el programa de Nutrición del nosocomio, y se desarrollará en dos encuentros, a partir de las 10:30, en el anexo hospitalario ubicado en calle Rivadavia 1530.

El taller es gratuito y cuenta con cupo de 50 participantes. Las personas interesadas deben inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/9SWU83E8HqEX6yf16

La actividad está destinada a la comunidad en general y a pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, como artritis reumatoidea y lupus, así como para pacientes con fibromialgia o dolor crónico.

Iniciará el jueves 5 de noviembre, con una charla informativa sobre alimentación antiinflamatoria. El segundo encuentro será el jueves 12, con una degustación de preparaciones saludables.

Durante los encuentros se abordará la importancia de incorporar hábitos alimentarios saludables como parte de un enfoque integral del cuidado de la salud.