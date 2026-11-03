Estudiantes de Guachipas ganan la Copa Internacional en Paraguay

La delegación de la Escuela de Educación Técnica N.º 3.158 "Soberanía Nacional" participó en la Feria Internacional de Ciencia, Tecnología y Cultura (FECIMAR), organizada por el Colegio Nacional E.M.D. Mcal. José Félix Estigarribia de Carapeguá, Paraguay.



Durante el encuentro, los alumnos representaron al país exponiendo trabajos creados íntegramente en las aulas y enfocados en la sustentabilidad y la producción local. Su desempeño les permitió finalizar en lo más alto del certamen y consagrarse con la Copa Internacional.



Tras este logro, los proyectos clasificaron a nuevas instancias internacionales en Ecuador, Brasil y Chile.

Proyectos galardonados



MUSUK KAWSAY: 1.ᵉʳ Puesto (Próxima presentación: Ecuador). Iniciativa que transforma y recicla vidrio descartado para crear productos turísticos, agrícolas y ornamentales.



AQUA CAMPO: 1.ᵉʳ Puesto (Próxima presentación: Brasil). Innovador sistema que combina agricultura y piscicultura para producir hortalizas y plantas aromáticas sin usar suelo.



CAPRI NOVA: 1.ᵉʳ Puesto (Próxima presentación: Chile). Proyecto de investigación que estandariza la elaboración artesanal de yogur natural y fermentos a base de leche de cabra.



UN PRODUCTO, DIFERENTES OPORTUNIDADES: 1.ᵉʳ Puesto (Próxima presentación: Brasil ). Propuesta enfocada en la batata como cultivo local para elaborar harinas y snacks, potenciando la producción regional.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación