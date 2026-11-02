Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas y apuntó contra el Gobierno

El negocio, llamado “La Bomba, empanadas tucumanas”, funcionaba en Paraguay 2387, cerca de la Facultad de Medicina de la UBA. La decisión generó tristeza en la cantante, que se despidió de sus clientes y también expresó su preocupación por los trabajadores que se quedaron sin empleo.

A través de una publicación en Instagram, la intérprete de La pollera amarilla compartió una fotografía del día de la inauguración y acompañó la imagen con un mensaje de despedida. "Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido", escribió al anunciar el final de su emprendimiento.

Luego explicó los motivos que la llevaron a tomar esa determinación: "Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas. Una decisión que jamás hubiera querido tomar, pero que la difícil situación económica que estamos atravesando nos obliga a enfrentar".

"Detrás de este cierre hay mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo y, sobre todo, personas maravillosas que hoy también se quedan sin su fuente de trabajo. Personas a las que quiero muchísimo y que son las más perjudicadas por esta realidad y por las políticas de este Gobierno", manifestó.