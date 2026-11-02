185 conductores circularon con alcoholemia positiva

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó durante el fin de semana los operativos preventivos y operativos que realizó la Policía de Salta en distintos puntos de control fijos y móviles en la provincia, con el objetivo de reforzar los controles en las principales vías de circulación y promover una conducción responsable y segura.

En ese contexto, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial fiscalizaron 11697 vehículos y sancionaron a 1572 conductores por infringir las normativas viales.

Se realizaron 8396 test de alcoholemia, detectando 185 conductores que circulaban con alcoholemia positiva, que fueron sancionados por las leyes en vigencia.

En la provincia de Salta continúa vigente la Ley Provincial 7846 de Tolerancia Cero, que prohíbe conducir vehículos bajo los efectos del alcohol, drogas o estupefacientes.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo del área en rutas, avenidas y puntos estratégicos, lo que permite reforzar la presencia policial en las vías de circulación y promover la conducción responsable.