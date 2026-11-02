La industria espacial llega a Salta: Conocé cómo sumarte a Argentina Space

Salta se prepara para recibir la primera edición de Argentina Space, un encuentro internacional que permitirá acercarse al mundo de la industria espacial, conocer sus avances y descubrir las oportunidades que ofrece este sector para el desarrollo productivo. Será los días 11, 12 y 13 de noviembre en el Centro de Convenciones.

Durante las tres jornadas, los asistentes podrán participar de conferencias con especialistas nacionales e internacionales, exposiciones, rondas de negocios y actividades vinculadas con la innovación tecnológica.

La propuesta está dirigida tanto a quienes trabajan en el ámbito científico y empresarial como a estudiantes, emprendedores y personas interesadas en conocer más sobre esta industria.

El encuentro busca mostrar cómo la tecnología espacial tiene aplicaciones que van mucho más allá de la exploración del universo. Sus desarrollos y servicios ya generan oportunidades en actividades como la minería, el agro, las telecomunicaciones, la energía y la logística, entre otros sectores.

La Municipalidad de Salta acompañará esta iniciativa, en línea con el impulso a la innovación, la formación y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local.

Argentina Space contará con la participación de destacados referentes del sector, entre ellos el ingeniero aeroespacial Pablo de León, director del Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados de la Universidad de Dakota del Norte; Lucas Paganini, ejecutivo de programa en la sede central de la NASA a cargo del Telescopio Espacial Román; y María Noel de Castro, ingeniera salteña y candidata a astronauta.

La agenda también incluirá un hackathon con desafíos relacionados con la minería, la agronomía y el New Space. Además, se realizará el Desafío Rover, una competencia destinada a estudiantes y clubes de robótica. El equipo ganador tendrá la posibilidad de probar su vehículo de exploración en la Puna salteña.

El evento cuenta con el reconocimiento de la Federación Astronáutica Internacional (IAF), organización que reúne a agencias espaciales, empresas, universidades e instituciones científicas de todo el mundo.

Cómo inscribirse

La participación en las exposiciones y conferencias será libre y gratuita, con registro previo.

Quienes quieran ser parte de Argentina Space pueden completar su inscripción en el siguiente enlace:

Inscripción: https://luma.com/event/evt-SsAEEog8qe4CsHU

Para conocer el programa completo y las novedades del encuentro, ingresar a https://argentinaspace.com.

En tanto, la información específica sobre el hackathon y el Desafío Rover está disponible en https://argentinaspace.com/es/hackathon.