Nahuel Gallo contó que escribirá un libro sobre sus días preso en Venezuela

Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela, confirmó que comenzará a escribir un libro autobiográfico para relatar en detalle su experiencia durante el cautiverio y dar visibilidad a las historias de otros presos políticos que conoció en el país caribeño.

El efectivo adelantó que quiere finalizar la obra durante los primeros meses del año próximo, aunque admitió que busca patrocinadores para cubrir los costos de edición y publicación.

“Es un año y medio que contar. Todos los días pasaba algo nuevo, era una caja de sorpresas estar ahí”, expresó Gallo en Radio Rivadavia al reflexionar sobre su detención. El gendarme explicó que la meta principal del proyecto editorial es concientizar a la sociedad y evitar que otras personas atraviesen por situaciones similares. Asimismo, señaló que el aislamiento lo llevó a revalorizar aspectos cotidianos como compartir una comida, utilizar un teléfono o comunicarse con sus seres queridos.

A pesar de haber recuperado la libertad, contó que mantiene un compromiso constante con la causa de las personas que continúan privadas de su libertad por motivos políticos en territorio venezolano. “Yo puedo estar libre, pero mi mente sigue ahí”, afirmó al detallar que suele participar en competencias deportivas y maratones vistiendo indumentaria con consignas que exigen la liberación de los detenidos. “Es una lucha contra el olvido”, sintetizó.