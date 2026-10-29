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Carlos Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme jugarán en su partido despedida
DeportesHace 11 horasPrensa
El exfutbolista de Boca tendrá su último partido en La Bombonera el 20 de diciembre con la participación de diferentes jugadores con los que jugó a lo largo de su carrera y, a pesar de no contar con la lista definitiva, reveló algunos nombres destacados. También contó: "Van a jugar mis mejores amigos".
El exfutbolista Carlos Tévez reveló por primera vez detalles de su despedida y contó que dos de los deportistas destacados que estarán presentes son Lionel Messi y Juan Román Riquelme. El evento será el 20 de diciembre en La Bombonera y contará también con la presencia de sus “mejores amigos”.
Si bien se retiró en junio del 2022 a los 38 años, recién ahora pudo cerrar una despedida a lo grande. A inicios de octubre, se oficializó la despedida con el lema “Adiós Apache” y la inscripción “de alcanzapelotas a leyenda”.
Entre los que sí se confirmaron que estarán son dos de los N°10 más destacados de la historia argentina. “Messi va a jugar y Riquelme también”, reveló en una entrevista junto a Rio Ferdinand.
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