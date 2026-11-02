El Gobierno acelera los preparativos para recibir al papa León XIV

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas y apuntó contra el Gobierno
PrensaSociedadHace 2 horas
La cantante anunció con tristeza el final de su emprendimiento gastronómico en Recoleta y cuestionó las políticas de Javier Milei.
El Gobierno realiza los últimos preparativos con la Iglesia y las autoridades de las tres jurisdicciones que visitará el sumo pontífice, mientras la Casa Rosada insiste en su rechazo de cualquier lectura política que la oposición u otros actores puedan hacer del viaje.