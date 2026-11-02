El Gobierno acelera los preparativos para recibir al papa León XIV

La avanzada del Vaticano desembarcará en Buenos Aires para repasar la logística y la seguridad del viaje pastoral.
SociedadHace 5 horasPrensaPrensa
WhatsApp Image 2026-11-02 at 08.08.11

El Gobierno realiza los últimos preparativos con la Iglesia y las autoridades de las tres jurisdicciones que visitará el sumo pontífice, mientras la Casa Rosada insiste en su rechazo de cualquier lectura política que la oposición u otros actores puedan hacer del viaje.

El primer encuentro será en el Palacio San Martín este lunes a las 17, con funcionarios de segunda línea de la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad y Cancillería, además de autoridades del Episcopado argentino. Los encuentros se repetirán durante la semana en los distintos puntos que visitará León XIV durante su estadía: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Te puede interesar
Boletín de noticias