El Gobierno acelera los preparativos para recibir al papa León XIV

El Gobierno realiza los últimos preparativos con la Iglesia y las autoridades de las tres jurisdicciones que visitará el sumo pontífice, mientras la Casa Rosada insiste en su rechazo de cualquier lectura política que la oposición u otros actores puedan hacer del viaje.

Con la misión de ratificar el trabajo de los últimos meses, este lunes por la tarde llegará la tercera y última avanzada de la Santa Sede, integrada por 26 funcionarios vaticanos que permanecerán en el país hasta el arribo del sumo pontífice, previsto para el domingo 8 de noviembre a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Allí, además de las autoridades episcopales, lo esperará al pie del avión el presidente Javier Milei.

El primer encuentro será en el Palacio San Martín este lunes a las 17, con funcionarios de segunda línea de la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad y Cancillería, además de autoridades del Episcopado argentino. Los encuentros se repetirán durante la semana en los distintos puntos que visitará León XIV durante su estadía: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.