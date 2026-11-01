Argentina, entre los países que más usan la IA para aprender

La Inteligencia Artificial transformó numerosos aspectos de la vida cotidiana y el mundo laboral no es la excepción, a la vez que también cambió la manera en que las personas incorporan conocimientos y desarrollan nuevas habilidades y, en Argentina, esta transformación tiene una particularidad: el país se encuentra entre los mercados donde más se utiliza la IA para aprender.
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El 93% de los profesionales argentinos encuestados ya utiliza herramientas de inteligencia artificial como parte de su aprendizaje, el 29% recurre a la IA semanalmente y el 22% ocasionalmente. Con estos niveles, Argentina comparte con Polonia el primer lugar en adopción de IA para aprender, mientras que Estados Unidos y Japón registran los niveles más bajos, con un 85%, según el Informe del Progreso de Preply, la plataforma de clases particulares online al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El estudio, realizado sobre más de 5.000 profesionales en actividad de nueve países, analizó cómo la tecnología está transformando la experiencia de aprendizaje y qué significa lograr un progreso real en la era de la Inteligencia Artificial. Entre sus principales conclusiones, identificó una desconexión entre la actividad de aprendizaje y la capacidad de aplicar esos conocimientos en situaciones reales.

El alto nivel de adopción de IA también se refleja en las áreas en las que los argentinos buscan desarrollar nuevas habilidades. Entre las principales aparecen Data Science e IA (29%), idiomas extranjeros para el trabajo (24%), marketing y marketing digital (22%), finanzas y contabilidad (19%) y economía (15%).

Las motivaciones están estrechamente vinculadas con el mundo laboral. El 36% afirma que aprende para mejorar su desempeño en su rol actual, mientras que el 33% lo hace para mantenerse competitivo en el mercado laboral. Otros objetivos incluyen avanzar hacia posiciones de mayor seniority, iniciar un emprendimiento o desarrollar un proyecto paralelo.

El uso de IA, además, presenta diferencias según el nivel profesional. A nivel global, el 47% de los líderes senior utiliza IA diariamente para aprender, frente al 35% de los managers junior y middle managers y el 31% de los empleados sin roles de gestión. Los líderes senior también tienen casi el doble de probabilidades que los demás grupos de querer que la IA lidere su proceso de aprendizaje: 16%, frente a entre 8% y 10% en los otros grupos.

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