El refuerzo alcanzará a quienes integren el sistema previsional contributivo, sean titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o reciban pensiones no contributivas, siempre que los beneficios permanezcan vigentes durante el mes correspondiente a la liquidación.
El Gobierno confirmó el bono para jubilados en noviembre
El Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 en noviembre de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de determinadas prestaciones previsionales y asistenciales. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1296/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El decreto establece que el bono tendrá carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será considerado para calcular otros conceptos.
Los beneficiarios que perciban un haber previsional igual o inferior a la jubilación mínima recibirán el refuerzo completo de $70.000. En cambio, quienes cobren un haber superior a la mínima recibirán una suma equivalente a la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance el valor de la mínima más el bono extraordinario.
La norma aclara además que el cálculo se realizará por titular del beneficio y no por grupo familiar. En el caso de las pensiones en las que existen varios copartícipes, el decreto determina que serán considerados como un único titular a los efectos del cobro del refuerzo. De esta manera, esa condición será tenida en cuenta al momento de liquidar el bono.
El beneficio estará disponible únicamente para quienes tengan su prestación vigente durante el período en el que se efectúe la liquidación.