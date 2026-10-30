Los trabajadores de PedidosYa, Uber y DiDi tendrán atención odontológica gratuita

Desde el lunes 2 de noviembre y durante todo el mes, el Móvil Odontológico atenderá a los trabajadores de aplicaciones en el Centro Cívico Municipal. Se realizarán diagnósticos, limpiezas, curaciones y aplicaciones de flúor. Para gestionar un turno previo deberán comunicarse por mensaje al 387-6332124.
 
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Con el propósito de acompañar a quienes trabajan diariamente en la vía pública, la Municipalidad pondrá en marcha un operativo de atención de salud bucal gratuito destinado a los colaboradores de las plataformas PedidosYa, Uber y DiDi. El servicio comenzará este lunes 2 de noviembre y se extenderá a lo largo de todo el mes en el Móvil Odontológico instalado en el estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), Paraguay 1240.

Los riders de entregas y viajes que accedan al beneficio podrán realizarse diagnósticos preventivos, curaciones, limpiezas dentales y aplicaciones de flúor.

«Detrás de cada viaje y de cada entrega hay vecinos que salen todos los días a ganarse la vida. Queremos acompañarlos, cuidarlos y estar cerca en esas pequeñas acciones concretas que hacen la diferencia», dijo el intendente Emiliano Durand.

Para garantizar una atención ordenada y ágil, los interesados en gestionar su turno previo deben comunicarse por mensaje al teléfono 387- 6332124.

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