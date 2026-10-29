La Patrulla Ambiental rescató a una perra abandonada en la vía pública

El procedimiento se realizó en la intersección de Provisor Fernández y San Felipe y Santiago, tras una denuncia vecinal. El animal fue trasladado al Centro de Adopciones municipal para su evaluación veterinaria y atención. Se encontraba atada a un cesto de residuos.
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La Municipalidad, a través de la Patrulla Ambiental, rescató a una perra que había sido atada a un canasto de basura y abandonada en la vía pública. El hecho había sido denunciado por vecinos.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Provisor Fernández y San Felipe y Santiago. Tras el rescate, el animal fue trasladado al Centro de Adopciones municipal Nicolás Mansilla para recibir atención médica y los cuidados correspondientes.

Según la evaluación veterinaria, se trata de una perra de aproximadamente un año y medio de edad, castrada. Al momento del examen clínico, presentaba un estado nutricional adecuado y condiciones generales de salud óptimas.

Desde el área se destaca la importancia de la colaboración de los vecinos mediante denuncias ante situaciones de abandono o maltrato animal, ya que permiten intervenir de manera oportuna y resguardar el bienestar de los animales.

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