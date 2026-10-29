Salvá tu piel: Hoy continuarán los controles gratuitos en zona norte

La campaña “Salvá tu piel” comenzó este miércoles en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Unión, donde más de 25 personas pudieron acceder a controles dermatológicos gratuitos para revisar sus lunares y detectar posibles lesiones sospechosas.

La iniciativa continuará hoy de 8.30 a 14.30, en el CIC ubicado en avenida Armada Argentina esquina José M. Mirau. La atención está a cargo de profesionales dermatólogos y los turnos se otorgan por orden de llegada, hasta completar los cupos disponibles.

La Municipalidad de Salta acompaña esta propuesta que busca acercar servicios de prevención a los barrios y promover el cuidado de la salud, facilitando el acceso de los vecinos a controles especializados.

Melisa Constanzo, directora del CIC de Unión, manifestó que: “Desde la Municipalidad creemos que es muy importante hacer el chequeo de lunares, tanto para la prevención como para la concientización”. Además, destacó la respuesta de los vecinos durante la primera jornada y su participación en las demás actividades que se desarrollan en el espacio.

La campaña es impulsada por La Roche-Posay, con el acompañamiento de instituciones vinculadas a la prevención y el tratamiento del cáncer, entre ellas la Sociedad Argentina de Dermatología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y FUCA.

Cabe recordar que es importante prestar atención a la aparición de nuevos lunares o a los cambios de tamaño, forma o color de los existentes. Ante cualquier señal de alerta, se recomienda consultar con un especialista, ya que la detección temprana resulta fundamental para un diagnóstico oportuno.