Operativo de identificación en el CIC del barrio Constitución

La titular de la Subsecretaría del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que se restableció el funcionamiento del sistema nacional de toma de trámites del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), por lo que la atención para gestionar DNI y pasaportes se encuentra completamente normalizada en todas las oficinas y delegaciones del organismo provincial, como así también en los operativos de identificación.

En este contexto, la funcionaria confirmó que las actividades programadas hasta el sábado 31 de octubre en distintos barrios y villas de la ciudad de Salta se desarrollarán con normalidad, de acuerdo con el cronograma previsto.

Asimismo, con el objetivo de garantizar la atención a los vecinos que se vieron afectados por la interrupción del sistema nacional durante la jornada del lunes, se dispuso la reprogramación de los operativos suspendidos, que se sumarán a las actividades previstas para los próximos días.

Hoy y mañana se desarrollará un operativo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Constitución. A su vez, hoy se concretará la jornada reprogramada en el barrio Sanidad, que tendrá lugar en el Templo Evangelístico Ríos de Agua Viva, ubicado en barrio Santa Mónica 2, manzana B, lote 25.

El viernes 30 también se sumará una jornada de atención en el merendero Divino Niño Jesús, ubicado en el barrio del mismo nombre.

Finalmente, el cronograma concluirá el sábado 31 de octubre con un operativo de identificación en el barrio Castañares.

En todas estas actividades, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana, con la entrega de 70 turnos por orden de llegada, destinados a quienes realicen sus trámites durante la jornada.

Costos y medios de pago

Los aranceles vigentes son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago exclusivamente para el trámite de DNI, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar la gestión.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

Demoras en la entrega de DNI y pasaportes

Si bien el sistema nacional de toma de trámites ya funciona con normalidad, desde el Registro Civil se recuerda que persisten demoras en los plazos de entrega de DNI y pasaportes, tanto en sus modalidades regulares como exprés.

Actualmente, el tiempo estimado de entrega del DNI ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte es de aproximadamente 15 días hábiles.

Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos que necesiten gestionar estos documentos realizar sus trámites con la debida anticipación, teniendo en cuenta los plazos informados para evitar inconvenientes.

Desde el organismo provincial destacaron que, con el restablecimiento del sistema nacional, se garantiza nuevamente la atención habitual en todas las oficinas, delegaciones y operativos de identificación que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.