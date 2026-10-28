Muni Bot se encuentra fuera de servicio por tiempo indeterminado

El chatbot de la Municipalidad de Salta presenta una interrupción temporal por inconvenientes ajenos al municipio. Mientras se trabaja para restablecer el servicio, los vecinos pueden comunicarse a través de la línea 147 y las redes sociales de la Municipalidad de Salta.

Muni Bot no se encuentra operativo de manera temporal debido a problemas ajenos a la Municipalidad de Salta. Los equipos técnicos ya trabajan para restablecer el canal y recuperar su funcionamiento habitual.

Mientras tanto, los vecinos que necesiten realizar consultas o acceder a información municipal pueden comunicarse a través de las redes sociales del municipio y la línea telefónica 147, que continúa disponible como alternativa de atención.

Una vez solucionados los inconvenientes, Muni Bot volverá a estar disponible para facilitar las consultas y gestiones de los vecinos a través de WhatsApp.