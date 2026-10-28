Muni Bot se encuentra fuera de servicio por tiempo indeterminado

Los vecinos pueden comunicarse directamente al 147 o escribiendo por las redes sociales de la MUnicipalidad de Salta.
LocalesHace 4 horasprensaprensa

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El chatbot de la Municipalidad de Salta presenta una interrupción temporal por inconvenientes ajenos al municipio. Mientras se trabaja para restablecer el servicio, los vecinos pueden comunicarse a través de la línea 147 y las redes sociales de la Municipalidad de Salta.

Muni Bot no se encuentra operativo de manera temporal debido a problemas ajenos a la Municipalidad de Salta. Los equipos técnicos ya trabajan para restablecer el canal y recuperar su funcionamiento habitual.

Mientras tanto, los vecinos que necesiten realizar consultas o acceder a información municipal pueden comunicarse a través de las redes sociales del municipio y la línea telefónica 147, que continúa disponible como alternativa de atención.

Una vez solucionados los inconvenientes, Muni Bot volverá a estar disponible para facilitar las consultas y gestiones de los vecinos a través de WhatsApp.

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