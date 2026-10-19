Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, con la finalidad de llamar la atención sobre la problemática y promover la detección precoz ya que, cuanto antes se diagnostique la enfermedad, mayores son las posibilidades de curación.

En esa línea, el Ministerio de Salud Pública recomienda a todas las mujeres, entre los 40 y los 69 años, a realizarse una mamografía cada dos años y un examen físico de mamas por parte de un profesional de la salud.

Independientemente de ese rango de edad, es aconsejable que toda mujer consulte con un médico acerca de la conveniencia de hacer una ecografía mamaria.

El cáncer de mama puede afectar a cualquier mujer, sobre todo a partir de los 50 años. Los varones también pueden ser afectados, aunque la proporción es mínima: 1 cada 100 mujeres.

Si bien en la última década la mortalidad por esta patología disminuyó un 14%, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, sigue siendo una de las principales causas de muerte de mujeres en la Argentina, calculándose cerca de 5 mil fallecimientos anuales.

Cada año se detectan más de 20 mil casos nuevos de este tipo de cáncer y más del 75% de las mujeres afectadas no tienen antecedentes familiares.

Actividades

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, junto a la subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Julieta Valencia Donat, supervisó hoy las actividades de promoción y prevención que se desarrollan en el Polo Integral de las Mujeres, en el marco de la campaña Octubre Rosa.

Las acciones son organizadas por el Programa de Promoción de la Salud, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Social, en articulación con residentes de la Residencia Interdisciplinaria con Orientación en Atención Primaria de la Salud (RIAPS).

Durante la recorrida, el ministro Mangione destacó la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas para acercar las acciones de prevención y promoción de la salud a la comunidad.

Además, informó que las próximas intervenciones se realizarán el viernes 23 de octubre, en Cafayate; el 28, en Rosario de la Frontera; y el 29, en la sede del COPAIPA, en la ciudad de Salta.

Las actividades están destinadas a las personas que concurran a cada institución o localidad y se desarrollarán, aproximadamente, de 10 a 13. Incluirán stands de salud con material educativo y maquetas para abordar el autoexamen mamario, espacios participativos sobre mitos y verdades y una radio móvil. También se realizarán tomas de muestras de Papanicolaou (PAP) y pruebas de VPH, acompañadas de consejería previa y posterior.

Factores predisponentes del cáncer de mama Además de la edad, hay otros factores de riesgo, como: · Antecedentes personales o familiares de la enfermedad · Antecedentes de enfermedad preneoplásica de mama · Tratamiento previo con radioterapia dirigida al tórax · Terapia de reemplazo hormonal · Primera menstruación a edad temprana · Primer parto a edad avanzada · No haber tenido hijos · Sobrepeso · Sedentarismo · Consumo excesivo de alcohol · Tabaquismo La enfermedad puede ser hereditaria, pero representa menos del 10% de los casos a nivel mundial. No es contagiosa y se puede prevenir llevando un estilo de vida saludable: · Realizar actividad física de manera regular · No fumar · Consumir alimentos con pocas grasas · Consumir muchos vegetales · No consumir alcohol en exceso · Mantener el peso corporal en límites normales según volumen y edad. Detección Cuando el cáncer se encuentra en su etapa inicial y el nódulo aún no es perceptible, se lo puede detectar con una mamografía. La detección temprana es muy importante, ya que el tratamiento, en ese caso, es menos agresivo que en un cáncer avanzado. Otra forma de detección precoz es el examen clínico mamario, que efectúa un médico mediante palpación para buscar durezas, bultos u otras anomalías. Algunas alteraciones en la mama pueden ser: · Nódulos palpables · Retracción del pezón · Cambios en la textura y color de la piel · Prurito o lesiones descamativas en el pezón · Cambios o sangrado en el pezón. Hospital Materno Infantil Ese nosocomio brinda atención integral a pacientes con patologías mamarias, desde la detección y el diagnóstico hasta el tratamiento, la rehabilitación y el acompañamiento durante el proceso de atención. Entre enero y agosto de 2026, los Consultorios Externos de Patología Mamaria registraron 1.095 atenciones, mientras que el servicio de Diagnóstico por Imágenes realizó 3.579 mamografías y 1.275 ecografías mamarias. Durante ese período, se registraron 180 diagnósticos relacionados con tumores malignos de mama. En cuanto al tratamiento, los equipos quirúrgicos efectuaron 143 intervenciones vinculadas a patologías mamarias, entre ellas cuadrantectomías, mastectomías y otros procedimientos. Por su parte, el Hospital de Día de Oncología registró 423 atenciones correspondientes a 106 pacientes con cáncer de mama. La institución también cuenta con servicios de rehabilitación kinésica, acompañamiento emocional y espacios de contención destinados a las pacientes y sus familias, con el objetivo de favorecer la recuperación y mejorar su calidad de vida. Además, el hospital participa en la Red de Estudio de la Diversidad en Cáncer de Mama (REDICAM), una iniciativa federal que investiga las características genéticas de esta enfermedad en la población argentina, contribuyendo al desarrollo de conocimientos científicos y al fortalecimiento de la atención especializada.