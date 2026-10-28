Horarios y servicios por los Días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos

La Municipalidad informa a la comunidad que se realizaron diversas tareas de limpieza integral de las instalaciones de los cementerios de la Santa Cruz y San Antonio de Padua, en vísperas a los días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos.

Los trabajos contemplaron retiro de ramas y flores secas, mantenimiento del césped y acondicionamiento de nichos, mausoleos y tumbas.

Ambos cementerios estarán abiertos de 7 a 19 hs, tanto para visitas como para administración, el domingo de manera excepcional.

Se solicita a los visitantes mantener la limpieza y cuidar las instalaciones de las necrópolis. Se pide, además, evitar dejar floreros con agua para prevenir la proliferación del mosquito vector del Dengue.

Horario de las misas:

Cementerio de la Santa Cruz

DIA 1/11: 11.30 hs

DIA 2/11: 11 hs, 16 hs y 17 hs

Cementerio San Antonio de Padua

DIA 1/11: 10 hs

DIA 2/11: 9 hs, 11.30 hs, 15 hs y 17 hs