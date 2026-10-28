¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Sudamericana?

La cuenta regresiva para la final de la Copa Sudamericana 2026 ya comenzó y, junto con la expectativa deportiva, crece la preocupación por el costo de viajar a Colombia. La Conmebol oficializó el cronograma de venta de entradas y los precios para el partido que disputarán Boca y Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El esquema contempla tres categorías de localidades, con valores de u$s90, u$s180 y u$s250, según la ubicación dentro del estadio. La comercialización se realiza a través de la plataforma oficial de la Conmebol y se organiza en distintas etapas, con una primera ventana reservada para residentes colombianos y una posterior apertura al público general.

La primera fase comenzó este miércoles 28 de octubre. Está destinada exclusivamente a ciudadanos colombianos residentes en ese país, quienes pueden adquirir hasta cuatro entradas de Categoría 2, correspondientes a la tribuna Oriental. La acreditación se realiza mediante documento de identidad y las localidades pueden transferirse una sola vez a otro ciudadano colombiano, de acuerdo con las condiciones informadas.

Cuánto cuestan las entradas para la final en Barranquilla Los precios establecidos por el organismo sudamericano varían según el sector y el tipo de localidad. La Categoría 1 reúne las ubicaciones preferenciales, mientras que la Categoría 3 corresponde a las populares destinadas a las parcialidades de los dos finalistas.