Nueva pelota Argentum Gambeta Derbi

El nuevo balón hará su debut oficial en el Superclásico del Fútbol Argentino que disputarán Boca Juniors y River Plate, el próximo 1 de noviembre en la Bombonera.

El nombre de este nuevo prototipo rinde homenaje a uno de los rasgos más distintivos del fútbol local: la gambeta, una expresión única de creatividad, talento e identidad dentro del campo de juego.

En cuanto a su estética, la pelota combina gráficos inspirados en la histórica Tango con laureles que evocan la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986. También incorpora el número 10, un símbolo asociado a los grandes referentes que protagonizaron las tres conquistas mundialistas de la Albiceleste.

Lo cierto es que la Argentum Gambeta Derbi no será utilizada de manera habitual en todas las fechas del campeonato, sino que estará reservada para encuentros puntuales. Después de su estreno en el Superclásico de este domingo, trascendió que la idea es que vuelva a aparecer en partidos de especial relevancia, como finales y otras citas destacadas del calendario local.