Nahuel Pennisi cantará frente al papa León XIV en su visita a Argentina

En el marco de la visita del papa León XIV, que se desarrollará el 8, 9 y 10 de noviembre, el cantautor argentino, Nahuel Pennisi, fue elegido para brindarle una presentación en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo. “Soy muy creyente y jamás imaginé poder compartir nuestra música en un escenario tan imponente”, indicó.

La elección llega en un momento de celebración musical gracias al lanzamiento de su último trabajo discográfico titulado “Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa”. El disco homenaje reinterpreta las obras de la Voz de América, honrando el legado de la cantautora tucumana.

"Cantar ante el Santo Padre en mi país es una bendición y un honor inmenso para mi por lo que representa en mi vida”, expresó el artista sobre esta gran oportunidad. Y agrega: “Justo en este momento donde estoy abrazando el repertorio de nuestra querida Negra Sosa, le da un sentido espiritual y cultural muy profundo a esta presentación".

Por el mismo motivo, en Córdoba estarán Jairo y Jorge Rojas, y se presentarán en FADEA para brindarle al sumo pontífice su obra musical. También se anunciaron a Abel Pintos y Luciano Pereyra para diferentes actividades.