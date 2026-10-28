Desde hoy habrá corte de tránsito en la colectora de Av. Bolivia

El corte comenzará a las 8 hs, y se extenderá por dos meses, desde la rotonda de avenida Patrón Costas hasta calle Vucetich. Los desvíos serán por calle Pistoia, en barrio Parque General Belgrano.
LocalesHace 17 horasPrensaPrensa
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La Municipalidad avanza con las obras del Plan Vial Zona Norte, el cual tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, optimizar el drenaje de aguas pluviales y recuperar los espacios verdes y recreativos de uno de los accesos importantes a la ciudad de Salta.

Evelia Díaz, subsecretaria de Inspección y Certificación, expresó que “en este marco, hoy a partir de las 8 hs y por dos meses, se implementará un corte total del tránsito en la colectora, desde la rotonda de la avenida Patrón Costas hasta la calle Vucetich”, y especificó que “quienes deban circular por la zona deberán utilizar los desvío habilitados por la calle Pistoia, del barrio Parque General Belgrano”.

Obras viales y recuperación del espacio público

Las obras de reacondicionamiento de la colectora de avenida Bolivia buscan revertir su deterioro, mejorar la circulación vehicular y peatonal y brindar nuevos espacios de encuentro, recreación y actividad física para los vecinos.

Los trabajos contemplan la repavimentación con hormigón de la colectora, en el tramo comprendido entre calle Superí y avenida Houssay. Además, se incorporarán platabandas centrales y nuevas rotondas para readecuar los nudos viales y mejorar los accesos a los barrios Lamadrid, Pereyra Rosas y Parque Belgrano.

El proyecto también incluye el desarrollo de un parque lineal sobre el margen de avenida Bolivia, con la puesta en valor y jerarquización del espacio público. Se ejecutarán nuevos accesos y circuitos peatonales, incorporando baldosas podotáctiles para favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

En materia deportiva y recreativa, se sumarán nuevos equipamientos para el disfrute de personas de todas las edades. Entre ellos se destacan un sector destinado a la práctica de parkour, un canil para perros, kits de calistenia, juegos infantiles integradores y mesas de ajedrez, entre otros elementos.

Asimismo, se desarrollará un plan de forestación y recuperación de espacios verdes que contempla la plantación de 200 nuevos árboles, además de plantas ornamentales, nivelación con tierra negra y colocación de panes de césped.

De esta manera, la intervención permitirá mejorar la infraestructura vial y transformar los espacios públicos colindantes, promoviendo una ciudad más accesible, segura y verde, con mejores condiciones para la circulación y el disfrute de los vecinos.

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