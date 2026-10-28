Desde hoy habrá corte de tránsito en la colectora de Av. Bolivia

La Municipalidad avanza con las obras del Plan Vial Zona Norte, el cual tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, optimizar el drenaje de aguas pluviales y recuperar los espacios verdes y recreativos de uno de los accesos importantes a la ciudad de Salta.

Evelia Díaz, subsecretaria de Inspección y Certificación, expresó que “en este marco, hoy a partir de las 8 hs y por dos meses, se implementará un corte total del tránsito en la colectora, desde la rotonda de la avenida Patrón Costas hasta la calle Vucetich”, y especificó que “quienes deban circular por la zona deberán utilizar los desvío habilitados por la calle Pistoia, del barrio Parque General Belgrano”.

Obras viales y recuperación del espacio público

Las obras de reacondicionamiento de la colectora de avenida Bolivia buscan revertir su deterioro, mejorar la circulación vehicular y peatonal y brindar nuevos espacios de encuentro, recreación y actividad física para los vecinos.

Los trabajos contemplan la repavimentación con hormigón de la colectora, en el tramo comprendido entre calle Superí y avenida Houssay. Además, se incorporarán platabandas centrales y nuevas rotondas para readecuar los nudos viales y mejorar los accesos a los barrios Lamadrid, Pereyra Rosas y Parque Belgrano.

El proyecto también incluye el desarrollo de un parque lineal sobre el margen de avenida Bolivia, con la puesta en valor y jerarquización del espacio público. Se ejecutarán nuevos accesos y circuitos peatonales, incorporando baldosas podotáctiles para favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

En materia deportiva y recreativa, se sumarán nuevos equipamientos para el disfrute de personas de todas las edades. Entre ellos se destacan un sector destinado a la práctica de parkour, un canil para perros, kits de calistenia, juegos infantiles integradores y mesas de ajedrez, entre otros elementos.

Asimismo, se desarrollará un plan de forestación y recuperación de espacios verdes que contempla la plantación de 200 nuevos árboles, además de plantas ornamentales, nivelación con tierra negra y colocación de panes de césped.

De esta manera, la intervención permitirá mejorar la infraestructura vial y transformar los espacios públicos colindantes, promoviendo una ciudad más accesible, segura y verde, con mejores condiciones para la circulación y el disfrute de los vecinos.