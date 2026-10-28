Alerta amarilla por tormentas fuertes para los Valles de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de los Valles de la provincia de Salta, con vigencia desde las 12 hasta las 00 horas.

Las zonas comprendidas son los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Según el informe meteorológico, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar las medidas de precaución, evitar circular por calles anegadas, no permanecer cerca de árboles o postes de electricidad y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Asimismo, se solicita seguir las indicaciones de los organismos de emergencia y adoptar las medidas preventivas necesarias para reducir riesgos durante el desarrollo de las tormentas.

