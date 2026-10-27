Provincia y el Municipio de Salta buscan fortalecer en conjunto el turismo en la ciudad

La Municipalidad de Salta y el Gobierno de la Provincia firmaron un convenio marco de colaboración estratégica para potenciar el desarrollo turístico de la ciudad.

El acuerdo fue rubricado por el gobernador Gustavo Sáenz, el intendente Emiliano Durand y la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, en el marco del programa Impulso Salta.

La iniciativa prevé la asignación de fondos provinciales para financiar obras de refuncionalización, mejoras y puesta en valor de atractivos urbanos. También contempla asistencia técnica y la realización de eventos de gran convocatoria para fortalecer el posicionamiento turístico de la capital salteña.

El intendente Emiliano Durand dijo que en estos tres años están logrando recuperar la ciudad, lo cual era uno de los objetivos cuando, junto a Gustavo Saenz, asumieron. Pero que el convenio firmado significa ir un paso más para transformar la ciudad, sumando inversiones para que no solo salteños puedan disfrutar del patrimonio histórico, edificios, corredores gastronómicos sino también los turistas que año a año eligen Salta para vacacionar.

Al respecto, el intendente Emiliano Durand destacó que uno de los objetivos planteados al asumir la gestión fue recuperar la ciudad. En ese sentido, sostuvo que el convenio representa un paso más para seguir transformándola, mediante inversiones que permitan que tanto los salteños como los turistas disfruten del patrimonio histórico, los edificios y los corredores gastronómicos.

El acuerdo busca fortalecer el atractivo de Salta como destino turístico y acompañar el crecimiento de una actividad que genera oportunidades de trabajo para los salteños.