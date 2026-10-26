Durante dos días colectarán sangre en la UCASAL

El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre durante dos días, de todo grupo y factor, en el campus de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), ubicado en Campo Castañares.

La colecta se hará el martes 27, en el horario de 13:30 a 18:30; y el miércoles 28 de octubre, de 8.30 a 13 horas, en el móvil de donaciones. Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas.

En la ocasión, personal del CUCAI Salta informará a los concurrentes acerca de la donación de médula ósea para trasplante a personas con enfermedades de la sangre, como leucemia, talasemia y otras. Asimismo, se registrará a potenciales donantes.

Pueden donar

· Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

· Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

· Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

· Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

· Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses.

Otros datos

· Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

· Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

· Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

· Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

· Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

· Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.

Antes de concretarse la donación, el voluntario recibe información clara y precisa, se realiza una entrevista confidencial y un profesional médico efectúa el control clínico, consistente en toma de pulso, presión arterial, temperatura y nivel de hemoglobina.

Si la persona está en condiciones de donar, se concreta la extracción, siguiendo estrictas normas de bioseguridad.