Lionel Messi busca su noveno Balón de Oro

Lionel Messi buscará este lunes 26 de octubre sumar su noveno Balón de Oro, cuando se anuncie al ganador del premio que entrega la revista France Football. El futbolista argentino integra la nómina de 30 candidatos y ya obtuvo el trofeo en ocho oportunidades, según el material difundido. La ceremonia se realizará en Londres y tendrá alcance internacional por tratarse de una edición con valor simbólico para el galardón.

El acto se desarrollará en el London Palladium, desde las 17 de Argentina, y podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial del premio. La organización no modificó el formato central de la distinción, que reconoce el rendimiento individual y colectivo de los futbolistas durante la temporada 2025-2026. En ese marco, la presencia de Messi vuelve a concentrar la atención sobre una premiación que lo tiene como máximo ganador histórico.

La edición también incluye a otro argentino: Lautaro Martínez figura entre los 30 aspirantes al reconocimiento. La lista reúne además a nombres como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Lamine Yamal y Harry Kane. La competencia entre esos futbolistas ordena la expectativa de la gala y define el alcance deportivo del premio en esta temporada.