Por una falla a nivel nacional, se encuentra afectada la toma de trámites de DNI y pasaportes

Debido a una caída en la plataforma del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), se registran inconvenientes y demoras en la gestión de trámites identificatorios en todas las oficinas y operativos del organismo provincial.
 
LocalesHace 1 díaPrensaPrensa
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La Subsecretaría del Registro Civil informa que, debido a una falla a nivel nacional en la plataforma de toma de trámites del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), se encuentra afectada la atención para la gestión de DNI y pasaportes en todas sus dependencias, como así también en los operativos de identificación que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

Ante esta situación, las autoridades del organismo provincial realizaron las consultas correspondientes al RENAPER, desde donde informaron que se encuentran trabajando para restablecer el funcionamiento del sistema a la brevedad.

Mientras tanto, los demás servicios que brinda el Registro Civil, como la expedición de actas demográficas y las inscripciones de nacimientos y defunciones, continúan funcionando con total normalidad.

Asimismo, se informa que los turnos asignados que resulten afectados por esta situación serán reprogramados, con el objetivo de evitar mayores inconvenientes a los ciudadanos.

Desde el organismo se espera una pronta solución a esta falla de alcance nacional, que podría subsanarse en cualquier momento, y se comunicará oportunamente el restablecimiento del servicio para garantizar la atención habitual en todas sus dependencias.
 

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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