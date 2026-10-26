ARCA reglamentó Inocencia Fiscal II

El organismo reglamentó los cambios de la Ley de Inocencia Fiscal II y habilitó el acceso al sistema sin los topes económicos que regían hasta ahora. La medida también incorpora a grandes contribuyentes y funcionarios públicos, aunque sin los beneficios fiscales del régimen, y establece nuevas condiciones para las declaraciones correspondientes a 2025.

El Gobierno dio un nuevo paso en la implementación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal II , con una modificación que amplía considerablemente la cantidad de contribuyentes que podrán presentar el impuesto a las ganancias mediante una declaración jurada simplificada. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó los límites de ingresos y patrimonio que hasta ahora condicionaban el acceso al régimen y habilitó la incorporación de contribuyentes que anteriormente estaban excluidos.

La decisión fue oficializada este lunes mediante la Resolución General 5.916/2026 , publicada en el Boletín Oficial, que reglamenta los cambios introducidos por la Ley 27.826 sobre el régimen creado a través de la Ley 27.799. La principal novedad es que dejarán de aplicarse los topes de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio que establecía la legislación original para acceder a la modalidad simplificada.

La medida también permitirá que los grandes contribuyentes nacionales y determinados funcionarios públicos utilicen el sistema para presentar y pagar Ganancias, aunque con una diferencia sustancial respecto del resto: no podrán acceder a las presunciones ni a los beneficios fiscales previstos para quienes adhieran al régimen en condiciones generales.

Con estos cambios, el Gobierno busca extender el alcance de una herramienta que propone simplificar el cumplimiento tributario mediante declaraciones juradas precargadas con información disponible en los sistemas de ARCA. Sin embargo, la ampliación no supone una eliminación de las obligaciones fiscales ni una renuncia general del organismo a sus facultades de fiscalización.