El consumo masivo cayó 1% mensual en septiembre, mientras que está 16 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del nivel de enero 2023, según la medición de Scentia. La baja se explica por la caída de 5,3% las ventas en supermercados y 6,7% en mayorista, mientras que sorprendió el recorte de 3,9% en e-commerce. Autoservicios independientes cedió 1,8% y compensaron kioscos y canales tradicionales con un avance de 2,3% y farmacia con una suba mensual de 2%.

En ese contexto, el consumo masivo sufrió una caída de 1,2% respecto a septiembre 2025 y acumula una baja de 2,7% en los primeros nueve meses del año frente al mismo período de 2025. Entre los canales, el que más subió fue e-commerce (+35,3% en el acumulado), debido a los cambios de hábitos, aunque no pudo compensar el recorte de los demás canales. El otro que subió fue farmacias (+1%). Supermercado se hundió 3,8%, mientras que autoservicios un 3,1%, mayoristas un 3,2% y kioscos un 2,4%.

Hacia adentro de las canastas, se observó una variación mayor en el acumulado del año en limpieza de ropa y hogar (-6,4%), perecederos (-6,2%), desayuno y merienda (-5,6%), impulsivos (-3,1%), higiene y cosmética (-2,1%) y bebida sin alcohol (-1,4%). En tanto, bebidas con alcohol subió 3,5% y alimentación un 0,1%.