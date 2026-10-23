140.000 jóvenes volvieron al hogar familiar entre 2023 y 2026

La economía de los jóvenes de 18 a 29 años fue la de mayor deterioro en el primer trimestre de 2026. El aumento de gastos de vivienda y servicios, la caída del empleo registrado, de los salarios y las mayores dificultades en materia financiera generaron un escenario de mayor dificultad para independizarse. En ese contexto, la porción de ese segmento etario que pudo emanciparse del hogar familiar retrocedió al 22,2% en el primer trimestre de 2026, apenas por encima del registro de igual período del año pasado y, si se excluye ese dato, la más baja desde el segundo trimestre de 2021, según un informe de la consultora Analytica.