La economía de los jóvenes de 18 a 29 años fue la de mayor deterioro en el primer trimestre de 2026. El aumento de gastos de vivienda y servicios, la caída del empleo registrado, de los salarios y las mayores dificultades en materia financiera generaron un escenario de mayor dificultad para independizarse. En ese contexto, la porción de ese segmento etario que pudo emanciparse del hogar familiar retrocedió al 22,2% en el primer trimestre de 2026, apenas por encima del registro de igual período del año pasado y, si se excluye ese dato, la más baja desde el segundo trimestre de 2021, según un informe de la consultora Analytica.
140.000 jóvenes volvieron al hogar familiar entre 2023 y 2026
EconomíaHace 8 horasPrensa
La baja se amplía a cerca de 240.000 personas si se toma como referencia el máximo de las últimas dos décadas, del 27,8%, alcanzado en 2006. Las dificultades económicas también se trasladan al sistema financiero, donde casi el 40% cayó en mora.
La tendencia de la media móvil de cuatro trimestres que muestra una caída significativa del pico de 26% en el segundo trimestre de 2023 a 23,3% en el primer trimestre de este año. La caída representa unos 140.000 jóvenes menos viviendo en hogares independientes, aunque la baja se amplía a cerca de 240.000 personas si se toma como referencia el máximo de las últimas dos décadas, del 27,8%, alcanzado en 2006.
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La baja se explica por la caída de 5,3% las ventas en supermercados y 6,7% en mayorista, mientras que sorprendió el recorte de 3,9% en e-commerce.
Los datos surgen de un relevamiento realizado por Analytica, que mostró que en septiembre se importaron US$105 millones a través de servicios postales. Entre enero y septiembre, el crecimiento fue de casi 60%.