Caen las ventas de los supermercados
La caída del consumo masivo continúa golpeando a los supermercados argentinos. Las ventas acumulan meses de retroceso, algunas cadenas cerraron locales y los consumidores concentran sus compras en productos básicos. “Ahora no se van a ningún lado”, advirtió Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), al describir el deterioro de la demanda.
En una entrevista con Infobae en Vivo, el representante del sector señaló que las ventas de los supermercados registran una caída interanual cercana al 4% en volumen. Según los datos que mencionó, agosto cerró con una contracción del 3,3%, mientras que durante 2025 la baja había alcanzado el 5,2%.
Martínez sostuvo que los resultados negativos se mantienen prácticamente desde comienzos de 2024. A diferencia de lo ocurrido durante la crisis de 2001 y 2002, cuando parte de los consumidores se trasladó hacia los autoservicios independientes, esta vez la contracción alcanza a distintos formatos comerciales.
El retroceso de las ventas ya tiene consecuencias sobre la estructura del sector. Martínez confirmó que se produjeron cierres de locales y que algunas empresas discontinuaron determinados formatos comerciales o redujeron su presencia en distintas regiones, aunque no precisó una cifra total de establecimientos afectados.