Caen las ventas de los supermercados

En una entrevista con Infobae en Vivo, el representante del sector señaló que las ventas de los supermercados registran una caída interanual cercana al 4% en volumen. Según los datos que mencionó, agosto cerró con una contracción del 3,3%, mientras que durante 2025 la baja había alcanzado el 5,2%.

Martínez sostuvo que los resultados negativos se mantienen prácticamente desde comienzos de 2024. A diferencia de lo ocurrido durante la crisis de 2001 y 2002, cuando parte de los consumidores se trasladó hacia los autoservicios independientes, esta vez la contracción alcanza a distintos formatos comerciales.

El retroceso de las ventas ya tiene consecuencias sobre la estructura del sector. Martínez confirmó que se produjeron cierres de locales y que algunas empresas discontinuaron determinados formatos comerciales o redujeron su presencia en distintas regiones, aunque no precisó una cifra total de establecimientos afectados.