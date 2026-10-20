Formalizaron la anulación de la condena de US$16.100 millones contra la Argentina

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó este lunes la anulación de la condena de US$16.100 millones contra la Argentina por la estatización de YPF en 2012. La magistrada incorporó al expediente de primera instancia el fallo de la Cámara de Apelaciones que en marzo había dejado sin efecto la indemnización multimillonaria y avanzó con el cierre de esa instancia judicial.

La resolución representa un nuevo paso favorable para el Estado argentino en uno de los litigios más importantes de su historia, aunque no significa que la disputa haya terminado definitivamente.

Los demandantes solicitaron que la Corte Suprema de Estados Unidos revise la decisión de la Cámara de Apelaciones. Ahora resta determinar si el máximo tribunal aceptará intervenir.

El documento firmado por Preska, conocido como final judgment (sentencia final), no modifica el resultado de fondo del juicio, sino que formaliza en el expediente original la anulación de la condena que la propia magistrada había dictado en septiembre de 2023.