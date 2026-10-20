El riesgo país se acercó a los 700 puntos

El riesgo país argentino llegó este lunes a los 678 puntos básicos, tras aumentar 12 unidades respecto del cierre del viernes. El indicador registró así su valor más elevado del año y alcanzó niveles que no se observaban desde fines de octubre de 2025.

La suba se produjo en una rueda negativa para los activos argentinos en los mercados internacionales. Los bonos soberanos en dólares registraban bajas de hasta 0,5%, mientras que las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street operaban con pérdidas de hasta 3,5%.