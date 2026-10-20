El riesgo país se acercó a los 700 puntos

La suba se produjo en una rueda negativa para los activos argentinos en los mercados internacionales. Los bonos soberanos en dólares registraban bajas de hasta 0,5%, mientras que las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street operaban con pérdidas de hasta 3,5%.
El riesgo país argentino llegó este lunes a los 678 puntos básicos, tras aumentar 12 unidades respecto del cierre del viernes. El indicador registró así su valor más elevado del año y alcanzó niveles que no se observaban desde fines de octubre de 2025.
El indicador que elabora JP Morgan mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Su evolución funciona como una referencia del riesgo que perciben los inversores y del costo adicional que debería afrontar el Estado argentino para financiarse en los mercados internacionales.
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PrensaEconomíaHace 7 horas
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