El riesgo país se acercó a los 700 puntos

El indicador elaborado por JP Morgan subió 1,9% en el inicio de la semana, en una jornada marcada por las bajas de los bonos argentinos y las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street.
EconomíaHace 7 horasPrensaPrensa
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El riesgo país argentino llegó este lunes a los 678 puntos básicos, tras aumentar 12 unidades respecto del cierre del viernes. El indicador registró así su valor más elevado del año y alcanzó niveles que no se observaban desde fines de octubre de 2025.

La suba se produjo en una rueda negativa para los activos argentinos en los mercados internacionales. Los bonos soberanos en dólares registraban bajas de hasta 0,5%, mientras que las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street operaban con pérdidas de hasta 3,5%.

El indicador que elabora JP Morgan mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Su evolución funciona como una referencia del riesgo que perciben los inversores y del costo adicional que debería afrontar el Estado argentino para financiarse en los mercados internacionales.

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