La industria metalúrgica cayó 3,3% interanual en septiembre

Si bien la actividad tuvo un repunte del 2,5% respecto de agosto, la mejora mensual no alcanzó para revertir el deterioro en la comparación con 2025. El indicador de utilización de las instalaciones, además, marcó su registro más bajo para un mes de septiembre desde 2016.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, vinculó el escenario con la debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos. De acuerdo con el dirigente, estos factores impactan sobre el nivel de producción y dejan una parte importante de la estructura industrial sin actividad.