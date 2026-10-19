La industria metalúrgica cayó 3,3% interanual en septiembre

La industria metalúrgica registró una caída interanual del 3,3% en septiembre y continúa sin mostrar señales firmes de recuperación. Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el sector utilizó apenas el 40,2% de su capacidad instalada, mientras que la contracción acumulada durante los primeros nueve meses del año llegó al 5,3%.
Si bien la actividad tuvo un repunte del 2,5% respecto de agosto, la mejora mensual no alcanzó para revertir el deterioro en la comparación con 2025. El indicador de utilización de las instalaciones, además, marcó su registro más bajo para un mes de septiembre desde 2016.
El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, vinculó el escenario con la debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos. De acuerdo con el dirigente, estos factores impactan sobre el nivel de producción y dejan una parte importante de la estructura industrial sin actividad.
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