Las ventas minoristas pymes por el Día de la Madre 2026 retrocedieron acumulando cinco caídas consecutivas en la misma fecha. El consumo se mostró débil, con familias más cautelosas y presupuestos ajustados, lo que llevó a una mayor búsqueda de productos económicos. En este escenario, las promociones y el financiamiento en cuotas fueron claves para sostener operaciones, aunque no alcanzaron para revertir la retracción del comercio.
Las ventas minoristas del Día de la Madre retrocedieron 1,4%
EconomíaHace 1 díaPrensa
Las ventas del Día de la Madre sufrieron una nueva caída retrocediendo 1,4% interanual. Según CAME, el ticket promedio fue de $63.197, aunque librería (+3,4%) mostró la mayor suba interanual. En cuanto a los rubros más golpeados se encuentran electrodomésticos y perfumería.
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el ticket promedio se ubicó en $63.197, aunque el gasto mostró diferencias según el rubro, reflejando las dificultades del comercio para recuperar dinamismo en la demanda. El desempeño sectorial fue dispar: electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video lideraron las bajas con -3,6%, seguidos por cosméticos y perfumería y celulares y accesorios, ambos con -3,2%. También retrocedió el calzado y la marroquinería (-2,2%). En contraste, la librería creció 3,4% y la indumentaria mostró una leve variación positiva de 0,1%.
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