Las ventas minoristas del Día de la Madre retrocedieron 1,4%

Las ventas minoristas pymes por el Día de la Madre 2026 retrocedieron acumulando cinco caídas consecutivas en la misma fecha. El consumo se mostró débil, con familias más cautelosas y presupuestos ajustados, lo que llevó a una mayor búsqueda de productos económicos. En este escenario, las promociones y el financiamiento en cuotas fueron claves para sostener operaciones, aunque no alcanzaron para revertir la retracción del comercio.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el ticket promedio se ubicó en $63.197, aunque el gasto mostró diferencias según el rubro, reflejando las dificultades del comercio para recuperar dinamismo en la demanda. El desempeño sectorial fue dispar: electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video lideraron las bajas con -3,6%, seguidos por cosméticos y perfumería y celulares y accesorios, ambos con -3,2%. También retrocedió el calzado y la marroquinería (-2,2%). En contraste, la librería creció 3,4% y la indumentaria mostró una leve variación positiva de 0,1%.