Alumnos de una escuela crearon imágenes falsas de sus compañeras desnudas con IA

Un grupo de alumnas del Instituto Pío XII Leonardo Murialdo, ubicado en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, denunció que sus compañeros utilizaron inteligencia artificial (IA) para crear imágenes falsas en las que aparecen desnudas.

Según los testimonios, las fotografías fueron manipuladas a partir de imágenes reales y algunas habrían sido vendidas o difundidas entre estudiantes. La situación generó un reclamo de las familias, que cuestionaron la respuesta de las autoridades escolares.

Las denuncias incluyen situaciones de hostigamiento y amenazas con publicar las imágenes. Las estudiantes también señalaron que los episodios afectaron su tranquilidad dentro del colegio y reclamaron medidas para evitar que se repitan. Según contaron, algunas de las chicas involucradas cursan segundo año y tienen entre 13 y 14 años.

Los estudiantes les sacaban fotografías y luego las utilizaban para amenazarlas. “Nos hacían un montón de fotos, nos las mandaban por WhatsApp y nos decían que, si nosotras nos ayudábamos con él o esas cosas, las iba a publicar y nos iba a vender”, relató.

Las chicas también describieron el impacto que tuvo la situación en su vida escolar. “Nos sentimos principalmente afectadas e inseguras, porque pasamos por situaciones de hostigamiento, difamación, cosas que no son nuestras y que van y las editan”, expresó una de ellas.

Además, cuestionaron cómo respondieron las autoridades de la institución. Según su testimonio, llevaron pruebas, pero no quisieron revisar las imágenes ni escuchar los audios que tenían. Las medidas que mencionaron fueron el cambio de curso de los estudiantes señalados y una charla con una psicóloga.

“Venir un montón de horas al colegio se siente horrible, se siente una amenaza constante. No es lindo para ninguna de nosotras, y menos para unas chicas de segundo que recién entran al secundario”, agregó una de las alumnas. Las estudiantes participaron del reclamo para visibilizar lo ocurrido y pedir respuestas.