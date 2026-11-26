El papa León XIV nombró hoy al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, como coordinador del Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, un organismo de alcance mundial que el pontífice acaba de crear para fortalecer y articular el trabajo de la Iglesia Católica con las personas privadas de su libertad. La designación se produjo poco más de dos semanas después de que ambos compartieran una de las actividades de mayor contenido social del viaje apostólico a la Argentina: la visita a la cárcel de Villa Devoto.

El nombramiento fue difundido en el boletín oficial de la Santa Sede y consignado por la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA). El prelado argentina ejercerá la nueva responsabilidad durante un período de cinco años, en el marco de una estructura que estará vinculada al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

El boletín oficial de la Santa Sede informó también el ascenso de otro sacerdote argentino en la estructura del Vaticano. León XIV nombró a monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe como jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado, el organismo central de la Curia Romana encargado de asistir al pontífice en el gobierno de la Iglesia y en las relaciones diplomáticas de la Santa Sede. Hasta ahora se desempeñaba como consejero de Nunciatura en la Sección para los Asuntos Generales de esa misma dependencia.